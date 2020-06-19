Чем удивит Парад Победы в 2020 году

«Звезда» рассказывает о военной технике, которая будет представлена на Параде Победы в Москве, запланированном на 24 июня. Всего зрителям будет представлено 234 единицы современной и исторической наземной военной техники.

1. Историческая часть парада

Откроет механизированную часть Парада Победы самый массовый танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85. Эта машина создана на базе Т-34 образца 1942 года. Установка 85-мм пушки и конструктивные доработки значительно повысили боевую эффективность по сравнению с Т-34-76. Начиная с 1944 года Т-34-85 являлся основным танком РККА в Великой Отечественной войне, его производство не было остановлено и по ее окончании. Эти машины до сих пор используются в ряде стран мира. Три десятка танков в 2018 году были переданы Лаосом России, именно эти машины, прошедшие ремонт в Кантемировской дивизии, принимают участие в параде. Также в исторической части парада задействованы самоходные артиллерийские установки СУ-100.



2. Бронеавтомобили

Следом за исторической техникой на Красную площадь выйдут бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К». «Тигр» создан для перевозки людей и грузов, в том числе по бездорожью. Современные вооруженные конфликты показали, что такая техника крайне востребована и может во многих случаях спасать жизни солдат. Существует несколько модификаций бронеавтомобиля, которые различаются вооружением и классом бронезащиты. Также по Красной площади пройдут бронеавтомобили, созданные специально для десанта. В конце прошлого года директор Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» холдинга «Технодинамика» Иван Андросов сообщил «Звезде», что систему десантирования машина получит после 2021 года.

3. Танки

Всего в Параде Победы будут принимать участие 33 современных российских танка. Речь идет о Т-72БЗ, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», а также боевая машина поддержки танков «Терминатор». Отметим, что Т-80БВМ и Т-90М на Параде Победы будут представлены впервые. Контракт на поставку Т-90М в войска был подписан в рамках военно-технического форума «Армия-2019». Танк имеет новую башню и более мощный двигатель. Машина оснащена новым прицелом, обеспечивающим ведение боевых действий в любое время суток. Основным нововведением в комплектации Т-90М «Прорыв» является возможность обмена информацией с другими машинами в режиме реального времени. Модификация Т-80БВМ отличается многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У», доработанным газотурбинным двигателем ГТД-1250, стабилизатором вооружения 2Э58, ультракоротковолновой радиостанцией Р-168-25У-2 «Акведук», противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты «Реликт».

4. Боевые машины пехоты

Широкой публике на Параде Победы будут представлены боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2М, БМП «Армата» и «Курганец-25» с новыми боевыми модулями «Кинжал» и «Эпоха». БМП-3 - боевая бронированная гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

5. Зенитный комплекс «Деривация-ПВО»



«Деривация», что в переводе с латыни означает «отклонение», - это боевая машина с 57-мм пушкой высокой баллистики и повышенной точности стрельбы, с автоматизированной системой управления огнем, которая может регулироваться полностью дистанционно. Ее главное преимущество заключается в экономичности. Конечно, сбивать беспилотники можно и с помощью ракет, однако стоимость каждой из них зачастую превышает цену самого БПЛА. Поэтому конструкторами было принято решение вернуться к зенитно-ракетному вооружению, но перейти на новый уровень качества. По брусчатке Красной площади эта машина пройдет впервые.

6. Боевые машины десанта

Традиционно в параде принимают участие БТР-МДМ «Ракушка» и боевые машины десанта БМД-4М. Они созданы специально для Воздушно-десантных войск и могут десантироваться парашютным способом. Отметим, что только в России существует опыт десантирования такой бронетехники с людьми внутри. Одной из таких сложнейших операций посвящен выпуск программы «Военная приемка».



7. Самоходная артиллерия

Самоходная артиллерия на Параде Победы представлена САУ «Мста-С» и «Коалиция-СВ». Новейшая самоходная 152-мм гаубица «Коалиция-СВ» создана для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, живой силы, ПВО, ПРО и других объектов в глубине обороны противника. В 2020 году гаубицы начали поступать на вооружение отдельных артиллерийских бригад. А мотострелковые и танковые подразделения, отдельные дивизионы и артполки будут вооружаться модернизированными гаубицами «Мста-С».



8. Реактивные системы залпового огня

Россия остается лидером по созданию реактивных систем залпового огня. Считается, что они являются самым мощным оружием после ядерного. Так, известно, что один залп «Смерча» - это около тонны взрывчатого вещества, а площадь поражения - около 67 гектаров. На Параде Победы будет впервые представлена РСЗО «Торнадо-С», которая является развитием РСЗО 9К58 «Смерч». Как и «Смерч», имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет с максимальной дальностью полета до 120 километров. Вести огонь можно как залпом, так и одиночными реактивными боеприпасами. В мае текущего года сообщалось, что для этой РСЗО будут созданы новые высокоточные боеприпасы, которые позволят увеличить дальность ведения огня на 20 километров.



9. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М»

ОТРК «Искандер» - крайне неприятное оружие для потенциального противника России, потому что он использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету, а также крытую ракету Р-500. При одновременном пуске сразу двух этих ракет достигается очень высокая вероятность их попадания, уничтожить их одновременно почти невозможно. При этом они могут иметь как обычную, так и ядерную боеголовку мощностью до 50 килотонн. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров. Комплексы развернуты в том числе и в Калининградской области. В 2018 году США заявили, что ракета Р-500 нарушает положения ДРСМД, что стало поводом для выхода из договора. При этом доказательств США представлено не было, а российская сторона официально заявила, что ракета комплекса соответствует договору.

10. Войсковая ПВО

В парадном строю пройдут ЗРК «Тор-М2», «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». «Панцирь» создан для для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и о ракетах. На Параде Победы можно также увидеть его арктическую версию («Панцирь СА»). В этом варианте на нем исключено пушечное вооружение.

11. Зенитные ракетные системы

На Параде Победы 2020 года впервые будет представлена ЗРС С-300В4. Ее появление было вызвано необходимостью иметь в составе зенитных ракетных войск такой комплекс, который способен защищать от массированных ударов с воздуха важные объекты и группировки войск, а также районы и объекты тыла. Кроме того, комплекс С-350 должен уничтожать сложные для перехвата средства, такие как тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты. Комплекс получил боекомплект, в три раза превышающий боекомплект С-300 и С-400, а специфика его построения позволяет отражать удары средств воздушного нападения одновременно со всех направлений. Также на параде можно будет увидеть ЗРК С-400.

12. Тяжелые огнеметные системы

Впервые в 2020 году на Параде Победы можно будет увидеть тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Она является развитием ТОС-1А «Солнцепек». Изделие получило новое колесное шасси взамен гусеничному на ТОС-1А «Солнцепек». Боевые характеристики были улучшены. Минобороны заказало первую опытную партию тяжелых огнеметных систем «Тосочка» в мае текущего года.

13. Береговые ракетные комплексы «Бал»

Береговой ракетный комплекс «Бал» будет показан на Параде Победы в Москве впервые. Он представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины. После присоединения Крыма к Российской Федерации комплексы «Бал» и «Бастион» были развернуты не полуострове. Они неоднократно были задействованы в различных учениях, в том числе с боевыми стрельбами.

14. ПГРК «Ярс»

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.«Ярс» может быть размещен на подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему НПРО. На Параде Победы можно будет также увидеть машину дистанционного разминирования «Листва», которая применяется для сопровождения комплексов «Ярс».