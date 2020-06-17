На смену «Ратнику»: в России создадут боевую экипировку третьего поколения

Тактико-техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения на замену «Ратнику» может быть сформировано к декабрю. Экипировка предварительно получила название «Сотник», рассказал генеральный директор входящего в структуру Ростеха АО «ЦНИИТОЧМАШ» Альберт Баков.

«Думаю, что к декабрю в Минобороны РФ будет сформировано тактико-техническое задание на разработку боевой экипировки 3-го поколения, которая предварительно получила название "Сотник"», - сказал он.

В новую экипировку войдут совершенно новые средства индивидуальной защиты и боеприпасы, так как совершенствование существующих не решит вопроса, уточнил Баков.

«Она (экипировка) должна давать больше защищенности не только жизненно важных органов бойца, а его всего целиком. Это очень серьезный вопрос, который мы отрабатываем», - пояснил он в интервью РИА Новости.

Плановые сроки опытно-конструкторских работ, по его словам, назначены на 2020-2023 годы.