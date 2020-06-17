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Разработчик: новый шлем даст преимущество летчику Су-57 в воздушном бою

Александр Пешков
15:38 17.06.2020
Нашлемная система индикации позволяет выводить на защитный визор изображение любой сложности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Созданный для российского истребителя пятого поколения шлем позволит расширить поле зрения пилота благодаря нашлемной системе индикации. Об этом «Звезде» сообщил первый заместитель генерального директора ОКБ «Электроавтоматика» (входит в КРЭТ госкорпорации «Ростех») Анатолий Шукалов.

«Нашлемная система индикации, интегрированная в защитный шлем летчика, позволяет выводить изображение любой сложности на защитный визор шлема», - рассказал Шукалов.

Он также отметил, что на предприятии создан широкоугольный коллиматорный авиационный индикатор (прицел), который используется в том числе и для обеспечения безопасности полетов и пилотирования самолета.

Кроме того, на предприятии создана система совмещения кадров, которая нужна для того, чтобы на систему видеорегистрации попадало не искаженное фонарем кабины изображение закабинной обстановки с наложенным на нее изображением с коллиматорного прицела.

Отметим, что для американского истребителя F-35 также создается шлем, который позволяет выводить изображение прямо на визоры пилота, снабжая его подсказками, необходимыми для полета, навигации и ведения боя. Стоимость изделия составляет около 400 тысяч долларов.

Шлем для истребителя Су-57 ЗШ-10 был представлен на авиасалоне МАКС-2015. В том же году были завершены испытания снаряжения, которые проходили на базе научно-производственного предприятия «Звезда».

Истребитель Су-57

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.
Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года.

Самолет может передавать данные о целях как другим самолетам, так и наземным комплексам ПВО, и наоборот, получать целеуказание от них.
При этом бортовая система управления может сопровождать до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них. Это позволяет многократно увеличивать эффективность истребителей и уменьшать боевые потери.

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