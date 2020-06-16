Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Компания «Сухой» планирует серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выход на рынок боевых беспилотников. Об этом говорится в годовом отчете компании за 2019 год.

«Перспективы общества на рынке боевой авиационной техники в долгосрочном периоде связаны с серийным производством Су-57 (ПАК ФА, Т-50) и его экспортной версии, а также выходом на рынок беспилотных авиационных комплексов», - говорится в отчете.

В компании отметили, что к числу наиболее заинтересованных в экспорте российской военной авиационной техники стран относятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

В компании также отметили, что будут в дальнейшем учитывать тенденции развития военной авиационной техники в мире. В частности, речь идет о гиперзвуковых авиационных комплексах, повышении уровня интеллектуализации управления самолетом, создании роботизированных авиакомплексов, а также о разработке принципиально новых видов вооружения самолетов, включая лазеры большой мощности.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В августе 2017 года в эксклюзивном интервью «Звезде» главком ВКС Виктор Бондарев впервые официально сообщил серийное название истребителя пятого поколения Т-50. Самолет получил обозначение Су-57. В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.