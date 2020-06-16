Роскосмос сообщил об успешных испытаниях нового ионного двигателя

Центр Келдыша провел успешные огневые испытания ионного двигателя ИД-200 КР, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Специалистами ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша" успешно проведены огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР мощностью до 3 кВт с удельным импульсом тяги до 4 500 секунд, блока управления расходом рабочего тела и разработанной НПЦ "Полюс" системы преобразования и управления СПУ-200 КР», - говорится в сообщении.

В корпорации сообщили, что составные части электроракетной двигательной установки планируется использовать в составе перспективных геостационарных космических аппаратов.

Ионный двигатель - тип электрического ракетного двигателя, принцип работы которого основан на создании реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.

Преимущество этого двигателя - малый расход топлива и длительное время функционирования (максимальный срок непрерывной работы самых современных образцов ионных двигателей составляет более трех лет).

Недостатком ионного двигателя является ничтожная по сравнению с химическими двигателями тяга. Однако в космосе ее хватает для того, чтобы разгонять космический аппарат до высоких скоростей. Так, в 2010 году Deep Space 1 смог увеличить скорость аппарата массой около 370 кг на 4,3 км/с, израсходовав 74 кг ксенона.

Также такие двигатели применяются для управления ориентацией и положением на орбите искусственных спутников Земли (некоторые спутники оснащены десятками маломощных ионных двигателей).