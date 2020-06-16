Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» прибыл во Владивосток

Новейший корвет проекта 20 380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыл из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания корабля. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

В ближайшее время корвет выведут из дока и поставят у пирса сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке, где в конце месяца на него заселится экипаж. Планируется, что заводские ходовые и государственные испытания корабля пройдут в Японском море, а в состав Тихоокеанского флота «Алдар Цыденжапов» войдет до конца 2020 года.

«Алдар Цыденжапов» - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20 380. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.