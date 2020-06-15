Рубеж возможностей: эксперт объяснил, как будут работать противоракеты будущего

Будущие системы борьбы с гиперзвуковым оружием будут полностью автоматизированными, а участие человека в их эффективной работе сведется к минимуму. В этом уверен российский военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«На таких скоростях человек просто не успевает ни переварить такие объемы информации, ни принять решение. То есть это все должно работать в полностью автоматическом режиме. Человек переводит систему в боевой режим, а дальше он уже не способен физически успевать выдавать какие-то команды, все будет происходить на автомате», - цитирует РИА Новости слова Мураховского.

Эксперт отметил, что российская система противоракетной обороны уже работает по схожему принципу. Однако технический прогресс не стоит на месте, и вслед за баллистическими целями приходят более совершенные ракеты, для поражения которых необходимы принципиально новые противоракеты. Они должны сочетать в себе более совершенные технологии и материалы, чтобы выдержать необходимые нагрузки при маневрировании на гиперзвуке. В качестве рулей подойдут только реактивные двигатели, уверен Мураховский.

«Здесь, конечно, аэродинамические поверхности вряд ли сработают, только реактивные двигатели маневрирования, то есть газодинамические маневровые устройства. Потом, как правило, гиперзвуковые цели идут в стратосфере, где аэродинамические поверхности не работают ввиду очень низкой плотности воздуха», - отметил эксперт.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране ведется разработка принципиально новых систем для борьбы с гиперзвуковым оружием. По мнению главы государства, противоракетные системы существенно опережают потенциальные угрозы.