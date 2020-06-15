В России создадут водоплавающую версию ракетного комплекса «Тор-М2»

«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны

В интервью журналу «Национальная оборона» Леонов добавил, что для оснащения подразделений ПВО в Арктике и на Крайнем севере направят зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ». По его словам, это имеет огромное значение из-за повышенного интереса некоторых государств к данному региону.

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