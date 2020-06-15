В России создадут водоплавающую версию ракетного комплекса «Тор-М2»
Разрабатывается модификация комплекса на специализированном колесном шасси.
© Фото: Минобороны России
В России разрабатывают новую версию зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». Основным требованием к ней станет умение плавать, рассказал начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
«Разрабатывается модификация "Тор-М2" на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь», - пояснил он.
В интервью журналу «Национальная оборона» Леонов добавил, что для оснащения подразделений ПВО в Арктике и на Крайнем севере направят зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ». По его словам, это имеет огромное значение из-за повышенного интереса некоторых государств к данному региону.