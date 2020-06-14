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«Три часа - не предел»: гендиректор ЦКБ «Рубин» рассказал о будущем глубоководного «Витязя»

Егор Левин
18:15 14.06.2020
Игорь Вильнит заявил, что направление глубоководных погружений будет развиваться далее, и «Витязь» не останется единственным способным на них аппаратом.
«Три часа - не предел»: гендиректор ЦКБ «Рубин» рассказал о будущем глубоководного «Витязя»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Генеральный директор производителя глубоководного аппарата «Витязь» ЦКБ МТ «Рубин» рассказал о его будущем и дальнейших целях компании. Именно Игорь Вильнит был идейным вдохновителем экспедиции на дно Марианской впадины.

«Это - первый образец. Мы будем развивать данное направление, и уже серия подобных аппаратов сможет масштабно проводить исследования и передавать нашим ученым все необходимые данные по глубине, воде и ее характеристикам и свойствам, данные по грунту. Это важно для понимания, что находится на таких глубинах», - заявил Вильнит в эфире «Военной приемки».

Подвиг «Витязя», по словам гендиректора «Рубина», в том, что аппарат смог самостоятельно двигаться на глубине в 10 000 метров.

«Три часа - это не предел. Это был первый опыт, мы прочувствовали технику, и, конечно, миссии будут гораздо больше», - сказал он.

Вильнит спрогнозировал полные сутки как один из дальнейших временных рубежей для погружений «Витязя».

Ранее «Военная приемка» показала кадры со дна Марианской впадины, снятые данным аппаратом. Продолжительность миссии во впадине без учета времени погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов. Датчики зафиксировали глубину в 10 028 метров. Аппарат выполнил картографирование, фото- и видеосъемку, а также доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы.

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