Испытание глубиной: глава проекта «Витязь-Д» описал подготовку к погружению на дно Марианской впадины

Руководитель проекта «Витязь-Д» Фонда перспективных исследований Сергей Лапсарь рассказал «Военной приемке» об испытаниях уникального глубоководного аппарата «Витязь». Как он сказал, процесс тестирования должен всегда оставаться постепенным и не стремительным, чтобы оставалась возможность полноценно отработать возможные имеющиеся неточности.

«По технологии испытания всей глубоководной техники, должна постепенно наращиваться глубина. В ходе этого выявляются слабые моменты и нюансы отработки, отрабатывается сама специфика работ», - пояснил Лапсарь.

Будучи участником экспедиции по погружению «Витязя» на дно Марианской впадины, он объяснил, что одной из особенностей района погружения является то, что это - место формирования погоды на Земле.

«Желоб, который начинается в Тихом океане, проходит мимо Курильских островов. Глубины в этом районе - ниже 6000 метров и почти до 10 000 метров. При этом там никто не работал и никогда не погружался, в принципе, нет даже данных о том, что там происходит», - рассказал Лапсарь.

Ранее ведущий конструктор объяснил принцип устройства глубоководного аппарата «Витязь». Павел Колочков описал специальные устройства, благодаря которым аппарат способен самостоятельно передвигаться в водном пространстве.