Путин заявил, что Россия лидирует в разработке новых видов вооружений

В области разработки новых видов вооружений, в том числе, гиперзвукового оружия Россия находится на первом месте, сказал глава государства Владимир Путин.

По его словам, имеющийся на вооружении потенциал не только модернизируется, но и постоянно вводятся новые комплексы.

«В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире», - заявил президент.

Помимо этого, Путин добавил, что такие виды вооружений, которые на сегодняшний день есть у России, в будущем появятся и у других ведущих военных держав.

«Ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие», - пояснил глава государства.

Однако, пока с 2018 года ни у кого это оружие так и не появилось, добавил Путин в эфире телеканала «Россия 1».