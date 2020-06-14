Путин: в России скоро появится контргиперзвуковое оружие

Когда у конкурентов России на мировой арене появится гиперзвуковое оружие, у нашей страны будут средства ему противостоять. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», - отметил Путин.

По его словам, на данный момент ни одна страна мира не способна сбить гиперзвуковые ракеты. Путин добавил, что Россия находится на передовых позициях в области разработки новых вооружений, в том числе гиперзвуковых, передает телеканал «Россия 1».

Также президент прокомментировал ситуацию в США. По его словам, происходящие там события являются примером развития глубоких внутренних кризисов.