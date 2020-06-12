Церемония приема атомной подлодки «Князь Владимир» в состав ВМФ РФ: кадры с коптера

Торжественная церемония принятия новейшего атомного ракетного крейсера «Князь Владимир» на вооружение ВМФ РФ состоялась сегодня на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.

Под звуки военного оркестра экипаж подводной лодки в парадной форме в полном составе выстроился на палубе «Князя Владимира». Это можно увидеть на кадрах, сделанных с помощью коптера, которые предоставило Министерство обороны.

Торжественная церемония включала в себя также подъем флага и проходила под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. В своей приветственной речи главнокомандующий отметил, что экипаж «Князя Владимира» прошел обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ.

В церемонии также принимали участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов и генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.