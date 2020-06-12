Испытания атомной подлодки «Князь Владимир» перед приемом в состав ВМФ РФ показали на видео

В честь национального праздника Российской Федерации, Дня России, состав ВМФ РФ сегодня пополнился новейшим ракетным подводным крейсером «Князь Владимир». В видеоролике, предоставленном Министерством обороны, можно увидеть, как выглядит сам крейсер внутри и снаружи.

Масштаб и размеры подводной лодки впечатляют. Командующие крейсером поприветствовали находящихся на берегу зрителей. Церемония подъема флага РФ на «Князе Владимире» прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. Он подчеркнул, что экипаж подводной лодки прошел обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ.

«В период испытаний экипаж подводной лодки уже успел себя проявить - 29 октября 2019 года с борта корабля был успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава"», - добавил Евменов.

Как выглядел запуск ракеты, также можно увидеть теперь в видеоролике. «Булава» была запущена из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.