Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Испытания атомной подлодки «Князь Владимир» перед приемом в состав ВМФ РФ показали на видео

Валентина Пескова
15:58 12.06.2020
Новейший ракетный подводный крейсер вошел в состав ВМФ в День России, церемонией руководил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В честь национального праздника Российской Федерации, Дня России, состав ВМФ РФ сегодня пополнился новейшим ракетным подводным крейсером «Князь Владимир». В видеоролике, предоставленном Министерством обороны, можно увидеть, как выглядит сам крейсер внутри и снаружи.

Масштаб и размеры подводной лодки впечатляют. Командующие крейсером поприветствовали находящихся на берегу зрителей. Церемония подъема флага РФ на «Князе Владимире» прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. Он подчеркнул, что экипаж подводной лодки прошел обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ.

«В период испытаний экипаж подводной лодки уже успел себя проявить - 29 октября 2019 года с борта корабля был успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава"», - добавил Евменов.

Как выглядел запуск ракеты, также можно увидеть теперь в видеоролике. «Булава» была запущена из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса «Борей» и «Борей-А» не разглашаются. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.06.2020, 15:03
Опубликована карта выхода регионов России из самоизоляции
Дата12.06.2020, 10:55
28 дней 24/7: замминистра обороны РФ рассказал о темпах строительства медцентров Минобороны России
Дата11.06.2020, 20:17
Федерация хоккея России определит чемпиона страны в сезоне-2019/20
Дата12.06.2020, 11:46
Атомная подлодка «Князь Владимир» принята в состав ВМФ России
Дата10.06.2020, 13:05
Ракетный оскал: как маршал Баграмян сломал дамоклов меч ядерной угрозы США
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:50 В стране и мире
Арестованы трое подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе
16:33 В стране и мире
Герои нашего времени: Песков отметил значимость врачей и военнослужащих
16:23 В стране и мире
Видео
Говядина, курица, свинина: диетолог рассказала, как выбрать мясо для шашлыка
16:21 В стране и мире
«Трудоголик»: Песков рассказал об отношении Путина к работе
16:20 В стране и мире
статья
История жизни всех и каждого: эксклюзивное интервью замминистра обороны РФ Тимура Иванова о Главном храме ВС РФ
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Похудел до неузнаваемости: пользователи Сети не узнали Баскова
Названа группа крови, обладатели которой меньше подвержены заражению COVID-19
Видео
«Вы признаете себя виновным?»: опубликованы кадры допроса Ефремова
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Видео
«Клинические маски»: врач назвал визуальные признаки заражения COVID-19
Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.