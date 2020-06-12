«Мы открываем новую эпоху»: Евменов о роли АПЛ «Князь Владимир» в составе ВМФ РФ

Сегодня, в День России, состоялось торжественное поднятие флага на борту АПЛ «Князь Владимир» и включение его в состав ВМФ. Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов сказал, что он счастлив, ведь в ряды флота вливается ракетно-стратегический крейсер, который станет частью ядерного щита нашей страны.

«Мы открываем новую эпоху, эпоху нового корабля. Россия всегда была великой морской державой. Не каждая страна может себе позволить иметь ВМФ, а всего несколько стран в мире могут позволить себе иметь такой ракетно-ядерный щит в виде подводных ракетных крейсеров», - отметил он.

По его словам, в этом году ВМФ предстоит принять еще несколько подводных кораблей, более 40 единиц.

«Сегодня мы участвовали в третьей части рождения корабля. Первая - это закладка, вторая - это спуск на воду, третья - это подъем флага ВМФ и прием в состав ВМФ», - сказал Евменов.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552), «Борей-А». От первых трех «Бореев» - подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» - «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.