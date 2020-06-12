Корвет «Ретивый» поступит в ВМФ в 2021 году
На судостроительном заводе корвет был спущен на воду 12 марта.
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Северная верфь передаст ВМФ корвет «Ретивый» в 2021 году. Об этом рассказал гендиректор завода Игорь Пономарев.
«Я думаю, что в этом, 2020 году мы закончим постройку», — рассказал Пономарев.
Он добавил, что швартовые испытания корвета запустят в начале 2021 года, после них начнутся заводские и государственные испытания, передает РИА Новости.
Корвет «Ретивый» входит в проект 20380. На судостроительном заводе он был спущен на воду 12 марта.
Планируется, что корабли такого проекта должны стать основой российского ВМФ в ближней морской зоне.
Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в состав флота до конца 2020 года будут приняты 35 кораблей и судов различных классов