Корвет «Ретивый» поступит в ВМФ в 2021 году

Северная верфь передаст ВМФ корвет «Ретивый» в 2021 году. Об этом рассказал гендиректор завода Игорь Пономарев.

«Я думаю, что в этом, 2020 году мы закончим постройку», — рассказал Пономарев.

Он добавил, что швартовые испытания корвета запустят в начале 2021 года, после них начнутся заводские и государственные испытания, передает РИА Новости.

Корвет «Ретивый» входит в проект 20380. На судостроительном заводе он был спущен на воду 12 марта.

Планируется, что корабли такого проекта должны стать основой российского ВМФ в ближней морской зоне.

Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в состав флота до конца 2020 года будут приняты 35 кораблей и судов различных классов