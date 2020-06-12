«Повод для гордости»: Евменов о включении АПЛ «Князь Владимир» в состав ВМФ РФ

Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, под руководством которого сегодня, 12 июня, состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» (955А) «Князь Владимир», поздравил экипаж с этим знаменательным событием.

Он отметил, что атомная подводная составляющая ВМФ РФ пополнилась новым, не имеющим аналогов крейсером. Причем примечательно, что произошло это именно в День России.

«Это событие подчеркивает статус Российской Федерации как великой морской державы, обладающей океанским флотом. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" воплотил в себе передовую научную мысль наших ученых, кораблестроителей», - сказал он.

Евменов добавил, что в день важнейшего государственного праздника, который сегодня отмечается в нашей стране, появился еще один повод для гордости: современный ВМФ РФ, который способен обеспечить гарантированную безопасность нашего Отечества.