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Атомная подлодка «Князь Владимир» принята в состав ВМФ России

Наталия Майорова
11:46 12.06.2020
Церемония подъема флага прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.
Атомная подлодка «Князь Владимир» принята в состав ВМФ России
© Фото: Минобороны РФ

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») вошел в боевой состав Военно-морского флота России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В День России в состав Военно-морского флота торжественно принят новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир"», - отметили в ведомстве.

Уточняется также, что церемония подъема флага прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. Он подчеркнул, что экипаж «Князя Владимира» прошел обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ.

«В период испытаний экипаж подводной лодки уже успел себя проявить - 29 октября 2019 года с борта корабля был успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке», - добавил Евменов.

В церемонии также, приняли участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов и генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552) «Борей-А».

Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.

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