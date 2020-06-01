Северный флот будет усилен новыми подлодками и кораблями

Северный флот получит новые стратегические атомные подводные лодки и корабли, сообщил главком Николай Евменов в поздравлении в связи с Днем Северного флота России.

По словам Евменова, СФ продолжит в будущем получать подлодки «Борей-А» и «Ясень-М», фрегаты проекта 22 350, а затем и их модификации. Кроме того, он подчеркнул, что фрегат «Адмирал Касатонов» пополнит надводную составляющую Северного флота в этом году.

«В перспективе Северный флот будет получать в свой состав и новейшие корабли противоминной обороны проекта 12 700, которые уже показали эффективность», - сообщил главком ВМФ.

Ранее сегодня Евменов утвердил приемный акт по ракетному подводному крейсеру стратегического назначения «Князь Владимир».