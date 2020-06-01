Главком ВМФ утвердил приемный акт по новейшей АПЛ «Князь Владимир»

Главком ВМФ России в День Северного флота утвердил приемный акт по ракетному подводному крейсеру стратегического назначения «Князь Владимир». Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

«Сегодня, в День Северного флота, мною утвержден приемный акт об успешном завершении испытаний и готовности «Объединенной судостроительной корпорации», предприятия «СЕВМАШ» передать ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» в состав ВМФ», - сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сразу после утверждения документа.

По его словам, в ближайшее время будет обозначена дата проведения торжественной церемонии приема подводной лодки в состав ВМФ. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир» будет выполнять задачи в составе Подводных сил Северного флота.

«Уверен, что это лучший подарок для моряков-североморцев в День Северного флота. Это результат огромного внимания Министерства обороны РФ, Главного командования ВМФ, корабелов к оснащению Северного флота новыми кораблями и подводными лодками», - сообщил Главком ВМФ России.

О завершении последнего этапа испытаний субмарины 21 мая сообщала пресс-служба Северного флота. Они проходили как в подводном, так и надводном положении.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552) «Борей-А».

Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.