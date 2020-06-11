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Испытания обновленного «Аллигатора» Ка-52М завершатся в 2022 году

Александр Пешков
15:23 11.06.2020
Доработка серийных вертолетов в модернизированный облик должна завершиться к концу 2020 года.
Испытания обновленного «Аллигатора» Ка-52М завершатся в 2022 году
© Фото: Минобороны РФ

Холдинг «Вертолеты России» завершит разработку и испытания обновленной версии ударного вертолета Ка-52М «Аллигатор» в 2022 году. Соответствующая информация содержится в материалах, опубликованных на портале госзакупок.

Доработка серийных вертолетов в модернизированный облик должна завершиться к концу 2020 года, после чего предстоят предварительные летные и государственные совместные испытания (ГСИ). Они должны закончиться до 30 сентября 2022 года.

В сообщении также говорится, что в ходе модернизации Ка-52 получит новую дальнобойную ракету, которая ранее была включена в состав вооружения Ми-28НМ. Ка-52М получит блок сопряжения с этой ракетой, авиационное пусковое устройство для нее, командную радиолинию для применения изделия.

Кроме того, вертолет оснастят новыми круглосуточной прицельной системой, бортовыми средствами связи и обмена данными, системой управления огнем, спутниковой навигационной системой и другим.

Модернизация вертолета Ка-52

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Производство вертолета ведется на авиационном заводе «Прогресс» в городе Арсеньев в Приморском крае.

В 2018 году на заводе начались сокращения. Их причинами в компании назвали «оптимизацию управленческого состава и завершение проектов по модернизации производства». Речь идет о выполнении контракта на поставку вертолетов Ка-52 «Аллигатор» для Министерства обороны, а также Ка-52К в интересах Египта.

В то же время на форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку 96 вертолетов Ми-28НМ до 2027 года. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу особо подчеркнул, что контракт был подписан только после того, как холдинг «Вертолеты России» «существенно снизил ранее заявленную стоимость машин».

Летом 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в 2020 году может быть подписан контракт на Ка-52М и что опытно-конструкторские работы по этому проекту уже ведутся.
Позже глава «Вертолетов России» Андрей Богинский заявил, что надеется подписать долгосрочный контракт с Минобороны на поставку этих машин.

Все эти события происходят на фоне объединения конструкторских бюро «Камов» и «Миль» и «Национального центра вертолетостроения».

Стоит также особо подчеркнуть, что одним из преимуществ Ми-28НМ перед более ранними его версиями является легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР), которая позволяет вертолету уничтожать цели вне зоны действия любой войсковой ПВО.

Кадры применения этой ракеты были впервые показаны в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Кроме того, Ми-28НМ, в отличие от Ка-52, оснащен надвтулочной РЛС, которая позволяет ему обнаруживать наземные цели за естественными препятствиями (складки местности, лес).

В то же время Ка-52 «Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов.

Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной. 

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

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