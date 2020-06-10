Летчик рассказал об испытаниях новейшего истребителя МиГ-35

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов рассказал об испытаниях новейшего истребителя МиГ-35. По его словам, нештатных ситуаций в их ходе не случалось.

Селиванов отметил, что самые сложные предполагаемые подобные ситуации отрабатываются на земле, на специальных стендах. Речь идет о выключении двигателя или отказе одной из самых важных систем самолета.

«В полете, конечно, такие "нештатки" никто не будет отрабатывать. Но самое главное, летчик-испытатель всегда готов к любому развитию событий. На МиГ-35 пока ничего серьезного не происходило», — подчеркнул Селиванов.

Он добавил, что в ходе испытаний возникали «рабочие моменты», которые быстро исправляли, передает РИА Новости.

МиГ-35 является одним из немногих самолетов, умеющих выполнять сложные многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся обстановки над полем боя.

Установленное на его борту высокотехнологичное оборудование позволяет летчику обнаруживать и сопровождать до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 километров, а при необходимости он может одновременно поразить до шести воздушных и четырех наземных целей.