Началась стыковка первых отсеков фюзеляжа опытного Ил-114-300

Началась стыковка первых отсеков фюзеляжа опытного самолета Ил-114-300, создаваемого по серийным технологиям. Видео опубликовано ОАК.

Стыковка проводится на автоматизированном стенде, разработанном и изготовленном специально для проекта.

Следующим этапом сборки станет стыковка консолей крыла и навеска хвостового оперения. Начало работ запланировано на третий квартал 2020 года.

После этого планер переместят на следующую рабочую платформу для установки компонентов систем и двигателей. Всего создано четыре последовательных рабочих платформы. На них будет выполнен весь объем работ по сборке и проверке самолета.

Финальным этапом станет передача машины на летно-испытательный комплекс для проведения цикла заводских и сертификационных испытаний.

Самолет для местных авиалиний Ил-114

Ил-114 - советский и российский пассажирский самолет, созданный в КБ Ильюшина, из семейства двухмоторных турбовинтовых самолетов для местных авиалиний.

Первый полет машина совершила 29 марта 1990 года. Ее производство велось на Ташкентском авиазаводе, однако после распада СССР фактически было остановлено. Всего до 2010 года было произведено только 18 машин. В данный момент ведется процесс возобновления производства самолета на РСК «МиГ» совместно с ПАО «ВАСО».

Нужно особо подчеркнуть, что самолет строится полностью из отечественных комплектующих, с российскими двигателями. Предполагается, что на местных авиалиниях машина должна заменить Ан-24, парк которых стремительно вырабатывает свой ресурс. После того, как из-за политического кризиса на Украине был остановлен совместный проект двух государств Ан-140, в России Ил-114 остался единственной машиной для региональных авиалиний вместимостью около 60 кресел, которую можно в кратчайшие сроки запустить в производство. Такой самолет особенно важен в отдаленных регионах Арктики и Крайнего Севера, где нет дорог, а использование вертолетов является очень дорогим.

В рамках программы Ил-114 была произведена реконструкция корпуса по сборке отсеков фюзеляжа на территории Нижегородского авиационного завода «Сокол», а также осуществлена комплексная подготовка участка стыковки отсеков фюзеляжа на базе ЛАЗ имени Воронина.

Проект запущен с использованием новейших цифровых технологий, позволяющих осуществлять работу по бесчертежной системе - в едином информационном пространстве.

Первые панели фюзеляжа были изготовлены на ульяновском авиастроительном предприятии АО «Авиастар-СП» в конце прошлого года. В марте текущего года сообщалось, что «Сборка агрегатов для Ил-114-300 на ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» вошла в активную фазу». Агрегатная сборка первого Ил-114-300 стартовала на авиационном заводе «Сокол» в феврале.

В конце 2018 года в интервью телеканалу «Звезда» главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил, что первый полет построенной в России машины пройдет в 2020 году.

В ноябре 2019 года генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин подтвердил данную информацию, заявив, что изготовленный на авиазаводе корпорации «МиГ» в Луховицах, поднимется в небо в ноябре 2020 года.