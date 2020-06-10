Доля гражданской продукции в российском ОПК достигла 24%

По итогам 2019 года доля гражданской продукции в оборонно-промышленном комплексе достигла 24%. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на «правительственном часе» в Госдуме.

«В прошлом году доля гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями, достигла 24% - это намного выше планового показателя, который обозначил президент», - сказал Мантуров.

По словам Мантурова, российская промышленность готова поставлять технику, оборудование и материалы по девяти нацпроектам совокупно на 3,2 трлн рублей, что составляет половину от всех закупок в части промышленности.

Он выразил уверенность, что существенную часть этих поставок должен обеспечить ОПК.

Девятого июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что трудности в диверсификации производства на российских оборонных предприятиях связаны с нехваткой денег, компетентных маркетологов и зависимостью от иностранных поставок.

О том, что на оборонных предприятиях необходимо усиленными темпами наращивать выпуск гражданской продукции, неоднократно говорилось на высшем уровне. Так, в октябре прошлого года Путин заявил, что пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа пройден.

А в прошлом декабре он призвал предприятия перестать «сидеть на оборонзаказе» и активнее заниматься диверсификацией.

В марте текущего года стало известно, что российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса реструктуризируют 750 миллиардов рублей долгов, из них половина будет списана.