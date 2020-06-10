Четыре Су-57 и другая техника: кадры репетиции Парада Победы

В подмосковном Алабино на парадной площадке состоялась совместная тренировка пеших расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к CОVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Тренировка военного парада проведена в средствах индивидуальной защиты - в перчатках и масках.

Военнослужащие подразделений войск РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию парадной площадки (перед тренировками) и всех транспортных средств, задействованных для доставки парадных расчётов.

К военному параду на Красной площади готовится пешая колонна, сформированная из более 40 парадных расчетов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», а также военнослужащие других силовых ведомств.

В составе механизированной колонны прошли 232 единицы современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые. Среди нее танки Т-80БВМ и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-мм боевым модулем, БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и «Тайфун-ВДВ», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ, машины берегового ракетного комплекса «БАЛ», зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», машины обеспечения боевого дежурства и машина дистанционного разминирования МДР «Листва».

В воздушной части парада приняли участие 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил. Взлет осуществлялся с восьми аэродромов, расположенных в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.