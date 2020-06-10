Названы сроки передачи флоту МРК «Грайворон» с «Калибрами»

Черноморский флот РФ получит до конца 2020 года малый ракетный корабль - носитель крылатых ракет «Калибр» «Грайворон». В среду начались швартовные испытания, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

На корабле проведут пуски и проверку работы основных общекорабельных систем и систем главной энергетической установки. Параллельно с этим будет идти обустройство и жилых и служебных помещений корабля.

По завершении швартовных испытаний корабль направят в Новороссийск, где пройдут заводские ходовые, а затем государственные испытания.

Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

«Грайворон» - малый ракетный корабль проекта 21 631 шифр «Буян-М». Построен на Зеленодольском заводе имени A.M. Горького. В составе Черноморского флота уже выполняют задачи корабли данного проекта: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».