Истребитель МиГ-35 получит перспективное вооружение

Истребитель МиГ-35 в будущем может получить перспективные образцы вооружения, которые расширят его боевые возможности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на летчика испытателя российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (входит в ОАК "Ростех") Дмитрий Селиванов.

«Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания", - пояснил он», - сказал Селиванов.

Истребитель МиГ-35

Истребитель МиГ-35, или, как его еще называют, МиГ-29М2, является дальнейшим развитием МиГ-29КУБ, который в свою очередь является палубной двухместной версией МиГ-29. Коммерческое обозначение МиГ-35 самолет получил в 2006 году. Однако презентация МиГ-35 состоялась только 27 января 2017 года.

Разработчику удалось повысить дальность полета, боевую нагрузку. Так, с двумя подвесными топливными баками самолет способен пролететь до 3000 км, а без них - 1 800 км.

У одноместного МиГ-29СМТ этот показатель составляет 2 800 км с ПТБ и 990 без них.

Максимальная внешняя нагрузка, по информации с официального сайта РСК «МиГ», составляет 6 500 кг. А у МиГ-29СМТ - 4 000 кг

Кроме того, на самолет установлена радиолокационная станция с активной фазированной решеткой, развитый комплекс обороны, самолет получил «стеклянную кабину».

По заверениям разработчика, все это позволит использовать эту машину на рынке как в полной мере многофункциональную, которая сможет не только бороться с воздушными целями, но и эффективно наносить удары по наземным.

Предполагается, что этот самолет может заинтересовать те зарубежные страны, для которых возможности и стоимость тяжелых истребителей Су-30/Су-35 являются избыточными.

По контракту с Минобороны РФ шесть самолетов МиГ-35 должны быть переданы до 2023 года, но уже в 2019 году военные приняли две боевые машины в опытную эксплуатацию. Государственные испытания МиГ-35 должны завершиться в 2021 году.

На авиасалоне МАКС-2019 была представлена экспортная версия МиГ-35. По словам главы РСК «МиГ» Ильи Тарасенко, самолет сможет нести в том числе вооружение иностранного производства.