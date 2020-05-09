Пять фактов о танке Т-34

О Т-34 написаны тысячи статей, книг, сняты сотни фильмов, по всей стране эти машины стоят на постаментах в качестве памятников.



Подробнее узнать об этом оружии можно здесь, здесь и здесь. А мы остановимся на пяти фактах о самом известном советском танке.

© Andrey Kotliarchuk, Russian Look, Globallookpress Советский танк Т-34

1. Во время движения члены экипажа почти не слышали друг друга из-за грохота двигателя, общаясь жестами. Кулак - заряжать бронебойным, растопыренная пятерня - осколочным. Командир, сидевший на башне, указывал направление движения механику-водителю, надавливая ногами на правое или левое плечо. В начале войны многие танки не оснащались рациями.

© Иван Шагин, РИА Новости Брянская наступательная операция

2. Появление танков Т-34 на фронтах стало неприятной неожиданностью для немцев. На начало войны в частях было несколько сотен Т-34, однако достоверных разведданных об этом германское командование не имело. В то время данная машина была грозным оружием, которому немцы мало что могли противопоставить. Т-34 обладал высокой удельной мощностью, превосходил немецкие танки по проходимости, подвижности и маневренности. По совокупности боевых качеств многие военные специалисты и эксперты считают его модификацию Т-34-85 лучшим танком за всю Вторую мировую войну.

© patriotp.ru Средний советский танк Т-34-85 7-го гвардейского танкового корпуса СССР в 1945 году.

3. Люк механика-водителя у Т-34 находился спереди, а у других танков он был наверху. Военные сначала скептически отнеслись к этой идее, называя его «дырой во лбу», однако на деле он спас жизнь многим танкистам: покинуть горящую машину можно было за считаные секунды.

© patriotp.ru Танки Т-34. Лето 1941 года.

4. Наклонная броня уменьшала вероятность пробития танка, однако приводила к снижению внутреннего объема. Это осложняло работу экипажа, а кроме того, в случае попадания снаряда в боекомплект и в топливные баки приводило к фатальным последствиям. Кроме того, загазованность во время стрельбы у Т-34 была довольно сильной.

© Иван Шагин, РИА Новости Конвейерная сборка танков на Уральском танковом заводе №183 в Нижнем Тагиле (ныне Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского).



5. Одно из важных преимуществ Т-34 - технологичность его производства. Если танков «Тигр» было построено около тысячи, «Пантер» - около восьми тысяч, то Т-34 (всех модификаций) в СССР до конца войны с конвейера сошло более 50 тысяч штук. Это делает его самым массовым танком Второй мировой войны.

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