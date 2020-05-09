От «Кинжала» до Су-57: что показали на воздушном Параде в Москве

В российской столице, а также в десятках других городов страны прошли воздушные парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Открыли Парад вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-26, Ми-35М, Ка-52 и Ми-28.

Затем в небе появились авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50У и транспортные самолеты Ил-76МД, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, модернизированные истребители МиГ-29СМТ и фронтовые бомбардировщики Су-24.

Гвоздем программы стал пролет четырех новейших истребителей Су-57. Отметим, что этот самолет впервые принял участие в Параде в 2018 году, но тогда над городом прошли два самолета.

Также в параде приняли участие истребители МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и новейшие многофункциональные истребители Су-35С.

После этого над столицей прошли авиагруппы «Русские витязи» и «Стрижи» на самолетах Су-30СМ и МиГ-29.

Замыкали парадный строй шесть штурмовиков Су-25БМ, расцвечивая небо цветами государственного флага России.