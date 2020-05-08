Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Гиперзвуковой «Циркон» впервые испытают с борта подводной лодки

Вадим Синицын
05:10 08.05.2020
Корабельный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон» примут на вооружение в 2020-2021 году.
Гиперзвуковой «Циркон» впервые испытают с борта подводной лодки
© Фото: Минобороны РФ

Новый корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» примут на вооружение на рубеже 2020 и 2021 года. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«В текущем году планируются испытания с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М", - сказал Криворучко в интервью журналу "Национальная оборона", сообщает РИА Новости.

Ранее в декабре президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр» могут быть размещены на всех кораблях новых серий.

«Циркон» - гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета. Дальность полета превышает тысячу километров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.05.2020, 16:04
Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу
Дата08.05.2020, 04:59
Триколор в небе: в День Победы в Москве выпустят салют в цветах флага РФ
Дата07.05.2020, 10:20
В КХЛ решили не определять чемпиона Лиги и обладателя Кубка Гагарина
Дата07.05.2020, 10:42
«Терминаторы» и «Крокодилы» над Владикавказом: кадры репетиции Парада Победы
Дата08.05.2020, 00:00
«Последний день перед Победой»: Минобороны РФ рассекретило архивы об освобождении Праги
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:21 Армия
Видео
Военные химики ЦВО продезинфицировали улицы и парки в Самарской области
05:20 Армия
Видео
Итоги работы: в Ломбардии прошел российско-итальянский брифинг по борьбе с COVID-19
05:10 ОПК
Гиперзвуковой «Циркон» впервые испытают с борта подводной лодки
05:00 Армия
Видео
Из России с любовью: военнослужащие РФ завершили работу по борьбе с COVID-19 в Ломбардии
04:59 Армия
Видео
Триколор в небе: в День Победы в Москве выпустят салют в цветах флага РФ
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Психолог объяснила, почему людей тянет на эксперименты с внешностью во время карантина
Дерматолог рассказала об опасности использования антисептиков
Смертельный коктейль: ученые объяснили причины высокой заразности коронавируса
«Захват аэропорта и вывоз Мадуро в США»: в Венесуэле опубликовали видео допроса задержанного наемника
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.