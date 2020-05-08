Гиперзвуковой «Циркон» впервые испытают с борта подводной лодки

Новый корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» примут на вооружение на рубеже 2020 и 2021 года. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«В текущем году планируются испытания с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М", - сказал Криворучко в интервью журналу "Национальная оборона", сообщает РИА Новости.

Ранее в декабре президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр» могут быть размещены на всех кораблях новых серий.

«Циркон» - гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета. Дальность полета превышает тысячу километров.