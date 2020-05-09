Дивизионная пушка ЗИС-3: чудо Василия Грабина

В 1930-е годы в конструкторском бюро выдающегося советского конструктора Василия Грабина были разработаны две дивизионные пушки: Ф-22 и модернизированный вариант Ф-22УСВ.

Однако Грабин пошел дальше и наложил качающуюся часть Ф-22УСВ на легкий лафет противотанковой 57-мм пушки ЗиС-2. Значительная сила отдачи была компенсирована дульным тормозом, отсутствовавшим у Ф-22УСВ.

Кроме того, на орудии был устранен серьезный недостаток Ф-22УСВ: размещение рукояток наводки по разные стороны ствола орудия. Это позволило номерам расчета из четырех человек (командир, наводчик, заряжающий, подносчик) выполнять только свои функции.

Интересные факты

История запуска в производство ЗИС-3 уникальна и больше никогда и нигде не встречается.

Хронология событий была такой.

22 июля 1941 года Грабин представляет ЗИС-3 начальнику Главного артиллерийского управления Григорию Кулику. Позже в книге «Оружие Победы» конструктор вспоминал:

«Я подчеркнул, что применительно к ЗИС-3 все решается просто и быстро, потому что она представляет собой 76-миллиметровый ствол, наложенный на лафет 57-миллиметровой противотанковой пушки ЗИС-2, которая находится у нас на валовом производстве. Поэтому постановка на производство ЗИС-3 не только не обременит завод, но, наоборот, облегчит дело тем, что вместо двух пушек Ф-22 УСВ и ЗИС-2 в производство будет идти одна, но с двумя разными трубами ствола. К тому же ЗИС-3 обойдется заводу втрое дешевле, чем Ф-22 УСВ. Все это, вместе взятое, позволит заводу сразу увеличить выпуск дивизионных пушек, которые будут не только проще в изготовлении, но удобнее в обслуживании и надежнее. Заканчивая, я предложил принять на вооружение дивизионную пушку ЗИС-3 взамен дивизионной пушки Ф-22 УСВ».

Но Кулик запуск в производство новой пушки запрещает. Во-первых, он не верит, что дивизионная артиллерия способна бороться с тяжелыми немецкими танками, которые в скором времени должны были появиться на фронте. Во-вторых, огромное количество орудий было уничтожено в первые дни войны и командование считало, что запускать в производство новые модели недопустимо.

Грабин, несмотря на этот запрет, запускает ЗИС-3 в серийное производство по согласованию с дирекцией завода №92, без проведения государственных испытаний.

Когда военная приемка отказывается принимать «некондиционные» пушки, этот вопрос в условиях военного времени быстро решается под личную ответственность Грабина и директора завода.

После того как с фронта начинают приходить восторженные отзывы с требованием дать как можно больше таких пушек, Грабин решает представить орудие лично Сталину.

4 января 1942 года на заседании Госкомитета по обороне он рассказывает о новом орудии вождю, однако и тот резко выступает против него. Доходит до того, что Сталин хватает за спинку стул, ударяет им об пол и кричит:

«У вас конструкторский зуд, вы все хотите менять и менять! Работайте, как работали раньше!»

Грабин возвращается домой и пытается уснуть. Но на следующий день раздается звонок. Сталин говорит:

«Вы правы… То, что вы сделали, сразу не понять и по достоинству не оценить. Больше того, поймут ли вас в ближайшее время? Ведь то, что вы сделали, это революция в технике. ЦК, ГКО и я высоко ценим ваши достижения. Спокойно заканчивайте начатое дело».

После этого конструктор набирается смелости и еще раз рассказывает Сталину о пушке, просит разрешения показать ему орудие. Тот неохотно, но соглашается.

Показ проходит в Кремле. После него Сталин говорит:

- Эта пушка - шедевр в проектировании артиллерийских систем. Почему вы раньше не дали такую прекрасную пушку? - Мы еще не были подготовлены, чтобы так решать конструктивные вопросы», - отвечает Грабин, понимая, что на фронте уже находится около тысячи ЗИС-3. - Да, это правильно… Вашу пушку мы примем, пусть военные ее испытают, - резюмирует вождь.

Орудие отправляется на государственные испытания. Все понимают, что они всего лишь формальность, поэтому продолжаются всего пять дней. После этого ЗИС-3 официально принимается на вооружение.



Позже, вспоминая изменившееся отношение Сталина, Грабин предположил, что ночью, после заседания, Сталин созвонился с Ворошиловым, и тот рассказал ему ситуацию с ЗИС-3.



Стоит отметить, что благодаря усилиям Грабина выпуск орудий во время войны удалось нарастить в 18 раз.



Всего за все время производства было выпущено около 48 тысяч пушек ЗИС-3, что делает это орудие одним из самых массовых в истории.

Орудие использовалось в том числе на самоходке СУ-76.



Характеристики



Калибр - 76,2 мм; масса в боевом положении - 1 200 кг; максимальная дальность - 13 290 м.



В материале использованы выдержки из книги Василия Грабина "Оружие Победы: Воспоминания конструктора артиллерийских систем". М.: Политиздат, 1989.