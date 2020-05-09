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Дивизионная пушка ЗИС-3: чудо Василия Грабина

Александр Пешков
09:50 09.05.2020
Телеканал «Звезда» рассказывает об одном из лучших артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны ЗИС-3, которое внесло весомый вклад в победу над фашизмом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Patriotp.ru

В 1930-е годы в конструкторском бюро выдающегося советского конструктора Василия Грабина были разработаны две дивизионные пушки: Ф-22 и модернизированный вариант Ф-22УСВ.

Однако Грабин пошел дальше и наложил качающуюся часть Ф-22УСВ на легкий лафет противотанковой 57-мм пушки ЗиС-2. Значительная сила отдачи была компенсирована дульным тормозом, отсутствовавшим у Ф-22УСВ.

Кроме того, на орудии был устранен серьезный недостаток Ф-22УСВ: размещение рукояток наводки по разные стороны ствола орудия. Это позволило номерам расчета из четырех человек (командир, наводчик, заряжающий, подносчик) выполнять только свои функции.

Интересные факты

История запуска в производство ЗИС-3 уникальна и больше никогда и нигде не встречается.

Хронология событий была такой.

22 июля 1941 года Грабин представляет ЗИС-3 начальнику Главного артиллерийского управления Григорию Кулику. Позже в книге «Оружие Победы» конструктор вспоминал:

«Я подчеркнул, что применительно к ЗИС-3 все решается просто и быстро, потому что она представляет собой 76-миллиметровый ствол, наложенный на лафет 57-миллиметровой противотанковой пушки ЗИС-2, которая находится у нас на валовом производстве. Поэтому постановка на производство ЗИС-3 не только не обременит завод, но, наоборот, облегчит дело тем, что вместо двух пушек Ф-22 УСВ и ЗИС-2 в производство будет идти одна, но с двумя разными трубами ствола. К тому же ЗИС-3 обойдется заводу втрое дешевле, чем Ф-22 УСВ. Все это, вместе взятое, позволит заводу сразу увеличить выпуск дивизионных пушек, которые будут не только проще в изготовлении, но удобнее в обслуживании и надежнее. Заканчивая, я предложил принять на вооружение дивизионную пушку ЗИС-3 взамен дивизионной пушки Ф-22 УСВ».

Но Кулик запуск в производство новой пушки запрещает. Во-первых, он не верит, что дивизионная артиллерия способна бороться с тяжелыми немецкими танками, которые в скором времени должны были появиться на фронте. Во-вторых, огромное количество орудий было уничтожено в первые дни войны и командование считало, что запускать в производство новые модели недопустимо.

Грабин, несмотря на этот запрет, запускает ЗИС-3 в серийное производство по согласованию с дирекцией завода №92, без проведения государственных испытаний.

Когда военная приемка отказывается принимать «некондиционные» пушки, этот вопрос в условиях военного времени быстро решается под личную ответственность Грабина и директора завода.

После того как с фронта начинают приходить восторженные отзывы с требованием дать как можно больше таких пушек, Грабин решает представить орудие лично Сталину.

4 января 1942 года на заседании Госкомитета по обороне он рассказывает о новом орудии вождю, однако и тот резко выступает против него. Доходит до того, что Сталин хватает за спинку стул, ударяет им об пол и кричит:

«У вас конструкторский зуд, вы все хотите менять и менять! Работайте, как работали раньше!»

Грабин возвращается домой и пытается уснуть. Но на следующий день раздается звонок. Сталин говорит:

«Вы правы… То, что вы сделали, сразу не понять и по достоинству не оценить. Больше того, поймут ли вас в ближайшее время? Ведь то, что вы сделали, это революция в технике. ЦК, ГКО и я высоко ценим ваши достижения. Спокойно заканчивайте начатое дело».

После этого конструктор набирается смелости и еще раз рассказывает Сталину о пушке, просит разрешения показать ему орудие. Тот неохотно, но соглашается.

Показ проходит в Кремле. После него Сталин говорит:

-  Эта пушка - шедевр в проектировании артиллерийских систем. Почему вы раньше не дали такую прекрасную пушку?

-  Мы еще не были подготовлены, чтобы так решать конструктивные вопросы», - отвечает Грабин, понимая, что на фронте уже находится около тысячи ЗИС-3.

-  Да, это правильно… Вашу пушку мы примем, пусть военные ее испытают, - резюмирует вождь.

Орудие отправляется на государственные испытания. Все понимают, что они всего лишь формальность, поэтому продолжаются всего пять дней. После этого ЗИС-3 официально принимается на вооружение.

Позже, вспоминая изменившееся отношение Сталина, Грабин предположил, что ночью, после заседания, Сталин созвонился с Ворошиловым, и тот рассказал ему ситуацию с ЗИС-3.

Стоит отметить, что благодаря усилиям Грабина выпуск орудий во время войны удалось нарастить в 18 раз.

Всего за все время производства было выпущено около 48 тысяч пушек ЗИС-3, что делает это орудие одним из самых массовых в истории.

Орудие использовалось в том числе на самоходке СУ-76. 

Характеристики

Калибр - 76,2 мм; масса в боевом положении - 1 200 кг; максимальная дальность - 13 290 м.

В материале использованы выдержки из книги Василия Грабина "Оружие Победы: Воспоминания конструктора артиллерийских систем". М.: Политиздат, 1989.

Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ.
Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ.
© Макс Альперт, РИА Новости
Танки гвардии старшего лейтенанта Н. Дьяченко проходят боевые порядки артиллерии. Снимок младшего лейтенанта О. Ландер.
Танки гвардии старшего лейтенанта Н. Дьяченко проходят боевые порядки артиллерии. Снимок младшего лейтенанта О. Ландер.
© Газета «Красная звезда» №231 (5911) от 28 сентября 1944 года
Новые ЗИС-2 и ЗИС-3 перед отправкой на фронт
Новые ЗИС-2 и ЗИС-3 перед отправкой на фронт
© camera.mil.ru.
"Тяжелые дороги войны". Артиллерийский расчет на конной тяге продвигается на новые позиции.
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"Тяжелые дороги войны". Артиллерийский расчет на конной тяге продвигается на новые позиции.
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