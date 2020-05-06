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Ла-7: истребитель Ивана Кожедуба

Александр Пешков
17:01 06.05.2020
Истребитель Ла-7 – по праву считается одним из самых лучших во Второй мировой войне.
Ла-7: истребитель Ивана Кожедуба
© Фото: Laspace.ru

Ла-7 – глубокая модернизация истребителя Ла-5, который в свою очередь является развитием ЛаГГ-3.

К январю 1942 производство истребителя ЛаГГ было на грани остановки. Ставка отдавала предпочтение уже налаженному производству Як-7. Однако Лавочкину дали несколько дней на то, чтобы провести испытания ЛаГГ-3 с двигателем воздушного охлаждения М-82.

Ла-5 совершил первый полет 21 марта 1942 года, за несколько дней до отправки КБ в Тбилиси. Таким образом, конструкторам чудом удалось сохранить свое конструкторское бюро.

Летчики оценили боевые качества Ла-5, а техники были довольны отсутствием системы водяного охлаждения, которая причиняла много неудобств в полевых условиях.

Самолет массово производился с 1942 по 1944 год. Были созданы модификации Ла-5 с форсированным двигателем Швецова АШ-82Ф, а позже – Ла-5ФН с АШ-82ФН, с непосредственным впрыском топлива.

Как и в случае с Як-3, который является развитием самолета Як-1, конструкторы КБ Лавочкина кропотливо работали над аэродинамикой самолета, над снижением веса. Результатом этих трудов стал истребитель Ла-7, который поднялся в воздух в январе 1944 года.

Интересные факты

Маслорадиатор был перенесен в нижнюю часть фюзеляжа, а воздухозаборники карбюратора - в корневую часть крыла. Благодаря металлическим лонжеронам крыла массу самолета удалось снизить на 100 килограммов. Была также улучшена внутренняя герметизация самолета путем полной ликвидации щелей в капоте и просветов между трубами и отверстиями для них в противопожарной переборке.

Схема Ла-7
© Kaboldy, commons.wikimedia.org
Схема Ла-7

Все эти улучшения дали самолету Ла-7 преимущества перед Ла-5 в скорости, скороподъемности и практическом потолке.

Боевое применение

Ла-7 начали поступать в войска в 1944 году и получили заслуженное признание у летчиков: по многим характеристикам истребитель превосходил немецкие самолеты. Самым известным летчиком, летавшим на Ла-5 и Ла-7 является трижды герой Советского Союза Иван Кожедуб. Именно на этой машине он сбил 17 самолетов противника, в том числе один реактивный истребитель.

Ла-7 Ивана Никитовича Кожедуба, 176-гиап, skin by PurpleMamba
© Кадр из игры War Thunder
Ла-7 Ивана Никитовича Кожедуба, 176-гиап, skin by PurpleMamba

Однако информация о том, что Кожедуб 17 февраля 1945 года сбил именно новейший немецкий истребитель Ме-262, вызывает сомнения. Вот как это описано в мемуарах самого аса:

«Вижу, из-за дымки на высоте трех тысяч пятисот метров внезапно появляется самолет. Не замечая нас, он идет вдоль Одера на скорости, предельной для наших «Лавочкиных». Всматриваюсь: это безусловно реактивный самолет. Быстро разворачиваюсь, даю мотору полный газ и начинаю его преследовать. Летчик-фашист, очевидно, и не смотрел назад, надеясь на большую скорость своего самолета. Я опасаюсь, что, заметив нас, он, по обыкновению, уйдет. «Выжимаю» из машины максимальную скорость, стараясь сократить дистанцию и подойти под вражеский самолет. Мой напарник не отстает от меня. Зная его горячность, предупреждаю, чтобы он не терял хладнокровия, не начинал действовать без моей команды. <...> Вдруг в него неожиданно для меня полетели трассы — мой напарник не выдержал! Я был уверен, что «старик» испортил план моих действий, и в душе нещадно ругал его. Но, оказывается, его трассы неожиданно улучшили мое положение. Самолет врага стал разворачиваться влево, в мою сторону, и на мгновение подставил мне свою «спину». В этот миг, развив предельную скорость, которую только может дать мой самолет, я сблизился с врагом. Вот уже нас отделяет совсем короткая дистанция. С волнением открываю огонь. Реактивный самолет, разваливаясь на части, стремительно падает вниз, на территорию врага».

Как видно, название Me-262 советский ас ни разу не упоминает. При этом в отчете о боевой работе 176-го полка сбитый им самолет определен как «истребитель "Мессершмитт" 109 с дополнительной реактивной установкой». Фотоотчета об этой победе не сохранилось.

Кадры, снятые с Ла-7 командира 176-го иап П.С. Чупикова
© Dmitry Puchkov/youtube
Кадры, снятые с Ла-7 командира 176-го иап П.С. Чупикова

Однако он сохранился о бое 14 февраля 1945 года, когда командир 176-го иап П.С. Чупиков и А.С. Куманичкин перехватили два «мессершитта». После выхода на дистанцию стрельбы у ведущего при первой же очереди раздуло стволы пушек. Однако советские летчики заметили, что под «мессершмиттами» подвешено какое-то устройство, имеющее «входное и выходное сопла».

Кадры, снятые с Ла-7 командира 176-го иап П.С. Чупикова
© Dmitry Puchkov/youtube
Кадры, снятые с Ла-7 командира 176-го иап П.С. Чупикова

Устройство заинтересовало наших пилотов и было сделано несколько «фотоатак» на Ме-109, что позволило запечатлеть его на «фотопулемет» в нескольких ракурсах. При изучении кадров на земле, было сделано заключение, что это «реактивный ускоритель».

Можно предположить, что именно такую машину позже сбил Иван Кожедуб.

Кадры, снятые с Ла-7 командира 176-го иап П.С. Чупикова
© Dmitry Puchkov/youtube
Кадры, снятые с Ла-7 командира 176-го иап П.С. Чупикова

Интересно, что этот случай говорит о полной беспомощности Me-109, которые ничего не могли ничего противопоставить Ла-7 на выгодной для себя высоте.

Характеристики

Максимальная скорость – 680 км/ч; максимальная скороподъемность – 1111 м/мин; практический потолок – 10750 м.; вооружение - три 20-мм пушки УБ-20 или две 20-мм пушки ШВАК, до 200 кг бомб; практическая дальность – 635 км/ч.

Ла-7 Ивана Никитовича Кожедуба, 176-гиап, skin by PurpleMamba
Ла-7 Ивана Никитовича Кожедуба, 176-гиап, skin by PurpleMamba
© Кадр из игры War Thunder
Ла-7 подполковкика Сергея Федоровича Долгушина, 156-й истребительный авиаполк
Ла-7 подполковкика Сергея Федоровича Долгушина, 156-й истребительный авиаполк
© Кадр из игры War Thunder
Ла-7 капитана Павла Яковлевича Головачева, 9-й гвардейский истребительный авиаполк, skin by PurpleMamba
Ла-7 капитана Павла Яковлевича Головачева, 9-й гвардейский истребительный авиаполк, skin by PurpleMamba
© Кадр из игры War Thunder
Ла-7 капитана Павла Яковлевича Головачева, 9-й гвардейский истребительный авиаполк, skin by PurpleMamba
Ла-7 капитана Павла Яковлевича Головачева, 9-й гвардейский истребительный авиаполк, skin by PurpleMamba
© Кадр из игры War Thunder
Ла-7 подполковкика Сергея Федоровича Долгушина, 156-й истребительный авиаполк
Ла-7 подполковкика Сергея Федоровича Долгушина, 156-й истребительный авиаполк
© Кадр из игры War Thunder
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