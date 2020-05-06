«Папаша», несущий смерть: легендарный пистолет-пулемет Шпагина

По сравнению с пистолетом-пулеметом Дегтярева, который стоял на вооружении РККА с 1935 года, ППШ был значительно проще в изготовлении.

В конце ноября 1940 года, по результатам полигонных испытаний и технологической оценки предъявленных к рассмотрению образцов ППШ был рекомендован к принятию на вооружение. Для производства необходимых 87 деталей требовалось 5,6 станкочасов.

Однако массовое производство ППШ началось только осенью 1941 года, уже после начала Великой Отечественной войны.

Интересные факты

Помимо ППШ в блокадном Ленинграде был создан пистолет-пулемет Судаева (ППС). Это оружие было компактнее, а потому лучше подходило для разведчиков, танкистов, его производство было еще более экономичным, чем ППШ.

Однако широко развернутое производство пистолета-пулемета Шпагина было решено не перепрофилировать.

Развернуть в кратчайшие сроки массовое производство ППШ удалось во многом благодаря таланту его создателя. Он отказался от применение легированных сталей, широко применялась холодная штамповка и сварка.

Для изготовления пистолета-пулемета не нужны были специальное оборудование, высокоточные измерительные приборы, высокая квалификация рабочих. То есть, его можно было запустить в производство на тех заводах, которые никогда до этого не выпускали огнестрельное оружие. В условиях военного времени и эвакуации это было громадным преимуществом.

В начале войны на фронте острот чувствовалась нехватка ППШ. В первые месяцы войны запас был столь мал, что их распределением занимался лично Сталин. Но к 1943 году все нужды фронта были удовлетворены.

Вопреки расхожему мнению, самым массовым оружием красноармейцев во время ВОВ был не ППШ, а винтовка Мосина. Всего с 1941 по 1945 год было выпущено более 12 миллионов винтовок. ППШ же вышел тиражом около 6 миллионов.

Пистолет-пулемет эффективен на дистанциях до 200 метров. А значит, заменить винтовку ни ППШ, ни ППС не может, потому что пехота открывает огонь по противнику на значительно больших дистанциях.

Боевое применение

ППШ применялся пехотинцами танкового десанта, потому что танки доставляли его непосредственно к вражеским позициям.

На такой дистанции плотность огня ППШ позволяла быстро подавить противника. Кроме того, это оружие хорошо подходило для городских боев.

Опыт боев показал, что круглый магазин не всегда удобен, и в 1942 году появилась версия ППШ с магазином коробчатого типа.

В войсках высоко ценили простоту и надежность этого оружия. За это солдаты уважительно называли «Папаша».

Характеристики

Калибр - 7,62 мм; вес без магазина – 3,5 кг; темп стрельбы – 1000 выстрелов в минуту; боевая скорострельность – 100 выстрелов в минуту; емкость магазина – 35 патронов.