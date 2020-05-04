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От революции к Великой Отечественной: винтовка Мосина сквозь десятилетия

Александр Пешков
17:41 04.05.2020
Трехлинейка, или «Мосинка», стала символом не только Гражданской войны, но и Великой Отечественной, а модификации этого оружия пользуются спросом до сих пор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МАММ МДФ / Евгений Халдей

Трехлинейная винтовка была принята на вооружение царской армии в 1892 году. Конструктор - генерал-майор русской армии Сергей Иванович Мосин.

Производство началось в 1892 году на Тульском, Ижевском и Сестрорецком оружейных заводах. Из-за ограниченных производственных мощностей этих заводов заказ на 500 тысяч винтовок был размещен на французском оружейном заводе в городе Шательро. К началу Русско-японской войны в армию было поставлено примерно 3 800 000 винтовок.

Первое боевое испытание винтовка Мосина прошла в 1893 году в столкновении российского отряда на Памире с афганцами.

Трехлинейка массово использовалась в Первой мировой и Гражданской войнах. В 1930-е годы винтовка прошла модернизацию. Так, к ней стал иначе крепиться штык. Но сам принцип действия оружия не изменился. Тогда же появилась и снайперская версия винтовки.

Интересные факты

Винтовка была неприхотливой в обслуживании, простой в эксплуатации и достаточно точной, однако были у нее и серьезные недостатки.

Оружие имело излишнюю длину, что делало неудобным его использование в окопах и траншеях, в городских боях.

Хотя штык у винтовки был съемный, его почти никогда не отсоединяли, потому что она пристреливалась с примкнутым штыком, а без него траектория пули менялась. Стоит также отметить неудобную конструкцию предохранительного устройства.

Вопреки расхожему мнению, основным оружием стрелковых частей Красной армии был не пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) и не пистолет-пулемет Судаева (ППС), а именно «Мосинка».

Всего с 1941 по 1945 год было выпущено более 12 миллионов винтовок Мосина. ППШ же вышел тиражом около 6 миллионов.

На форуме «Армия-2019» была представлена модернизированная версия винтовки Мосина в новом обвесе.

По словам разработчиков, такая переделка позволит улучшить точность стрельбы в полтора раза.

Характеристики

Калибр - 7,62 мм; вес со штыком, без патронов - 4,5 кг; длина со штыком - 166 см; емкость магазина - пять патронов; начальная скорость пули - 865 м/c; дальность стрельбы - до 2 000 м.

Советский снайпер во время ВОВ
Советский снайпер во время ВОВ
© Минобороны РФ
Советский снайпер в плащ-накидке со снайперской винтовкой Мосина, оснащенной оптическим прицелом ПЕ.
Советский снайпер в плащ-накидке со снайперской винтовкой Мосина, оснащенной оптическим прицелом ПЕ.
© Музей ЦСДФ
Солдаты Красной Армии идут в атаку.
Солдаты Красной Армии идут в атаку.
© Макс Альперт, РИА Новости
На Ходынском поле во время репетиции торжественного парада, посвященного 68-й годовщине исторического парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
На Ходынском поле во время репетиции торжественного парада, посвященного 68-й годовщине исторического парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
© Сергей Пятаков, РИА Новости
Участники генеральной репетиции парада Победы на Красной площади.
Участники генеральной репетиции парада Победы на Красной площади.
© Илья Питалев, РИА Новости
Штык винтовки Мосина
Штык винтовки Мосина
© Mikhail Rogozin, Russian Look, Globallookpress
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