Создатели робота Федора произвели антисептик, сохраняющий свои свойства на месяц

В рамках эпидемиологической ситуации, сложившейся в России, многие оборонные предприятия начали помогать гражданским производствам. В частности, Фонд перспективных исследований, известный разработкой робота Федора, создает собственные полимерные антисептические средства, которые будут использоваться для обработки различных поверхностей.

«Благодаря полимерной природе, такая обработка позволит длительно, в течение недели и даже месяца, сохранять стерильное состояние», - заявила заведующая химической лабораторией фонда Светлана Хаширова.

Помимо робота Федора фонд также известен в качестве разработчика самого мощного в России роботизированного комплекса «Кунгас», состоящего из пяти разноцелевых роботов.

В состав разрабатываемого средства входят суперполимеры и особые бактерицидные растворы, которые, собственно, и позволяют препарату долгое время не терять свои свойства.

«Мы разрабатываем многофункциональный препарат комбинированного действия, который по разным механизмам может взаимодействовать с клеточными стенками, в том числе стенками вируса. Это очень перспективно», - рассказала Хаширова «Военной приемке».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать антисептики. В ведомстве заявили, что в составе эффективного средства должно быть не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта.