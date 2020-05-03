В медцентре Минобороны РФ показали передовое оборудование для борьбы с COVID-19

В связи с инфекционной обстановкой, Министерство обороны начало строительство 16 медицинских центров в различных городах на территории России. Один из таких центров, расположенный в Одинцово, фактически готов принимать первых пациентов. Персонал медучреждения провел автора программы «Военная приемка» на «Звезде» Алексея Егорова по коридорам здания и показал все инновации и передовое оборудование, которые будут использоваться для лечения поступающих больных.

Начальник приемного отделения Иван Гончар рассказал, что больные будут попадать внутрь клиники с улицы через специальные шлюзы, после которых они окажутся в приемно-смотровом боксе. Каждый такой бокс имеет два шлюзовых входа - как с улицы, так и со стороны коридора внутри здания.

«Пациент поступает прямо с улицы в специальный эирбэк для тяжелобольных, в который поступает воздух. Там его разэкипируют и завозят в палату. Она предназначена для реанимационных предприятий, укомплектована аппаратами ИВЛ для скорейшей стабилизации состояния больного», - рассказал Гончар.

В зависимости от состояния пациента, его могут отправить на томограф, который начальник приемного отделения называет не иначе, как «жемчужиной центра»: аппарат способен делать снимки в 32-х срезах проекции, что как минимум вдвое качественнее обычных томографов. По словам Гончара, на одного пациента уходит 3-4 минуты, что также на порядок выше показателей более старых аппаратов, которые тратили на одного человека до 15 минут.

«Это жизнь и время больного», - подчеркнул Гончар.

Еще одной инновацией для медцентров Минобороны стали специальные шлюзы для взаимодействия врачей и пациентов: устройство двустороннее и может открываться с двух сторон, со стороны коридора и со стороны палаты. Врач открывает шлюз со своей стороны, оставляет, к примеру, лекарственные препараты, затем закрывает его; пациент, чтобы забрать лекарства, открывает шлюз уже со своей стороны. Внутри шлюза постоянно работает дезинфицирующая ультрафиолетовая лампа. Большинство применяемого в центре оборудования - российского производства.