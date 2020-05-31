«Думающая» угроза: как «умная» подводная мина реагирует на шум корабля

Начальник ЦНИИИ инженерных войск имени Д.М. Карбышева Иван Воробьев рассказал в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» об «умной» подводной мине, способной самостоятельно двигаться в толще воды в случае приближения возможного объекта своего воздействия.

«Она (мина - прим. ред.) интеллектуальна. В ней записаны шумы движущихся плавательных средств. На моторную лодку она не среагирует, а на катер, на судно может. Она всплывает, и, в случае неподтверждения поступившего сигнала, не сработает и опустится на прежнее место», - рассказал Воробьев.

Мина анализирует получаемый извне шум мотора с данными, записанными у себя в памяти, и производит в соответствии с этим дальнейшие действия. Если источник шума не подтверждается, а оказывается просто схож с оригинальной записью, мина вновь переходит в режим ожидания.