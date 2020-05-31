Найти и уничтожить: тральщик «Александр Обухов» обнаружил подводную мину во время съемок «Военной приемки»
На кадрах видна круглая мина, зафиксированная с помощью видеонаблюдения, облепленная водной живностью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Тральщик проекта 12700 «Александр Обухов» обнаружил подводную мину прямо во время съемок программы «Военная приемка. Тральщики. Разведчики глубин». Объект обнаружила гидроакустическая система корабля.
На кадрах, продемонстрированных в программе, видна круглая мина, зафиксированная с помощью видеонаблюдения, облепленная водной живностью. После обнаружения мину необходимо классифицировать и уничтожить.
Аналогичную работу, при этом значительно в большем объеме, провела команда «Александра Обухова» перед погружением президента России Владимира Путина в Финский залив в 2019 году: тогда было обнаружено и уничтожено сразу 13 подводных мин времен Великой Отечественной войны.