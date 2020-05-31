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Подводная одиссея «убийцы беспилотников»: пять ипостасей уникальной системы российских тральщиков

Егор Левин
16:00 31.05.2020
Перспективный аппарат обладает многообразием вариантов оснащения, но основная его задача - обследование дна и поиск подводных дронов противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская компания «Регион» ведет инициативную разработку уникального подводного аппарата, главной целью которого является уничтожение движущихся подводных объектов, иначе говоря - подводных дронов.

Разработка состоит из нескольких самостоятельных заменяемых частей: носовой части, герметичного отсека, в котором расположены все средства управления и хвостовой части, в которой расположены несколько двигателей, позволяющих аппарату передвигаться во всех плоскостях. Основной концепцией разработки «убийцы дронов» стал принцип расширяемости: возможность замены унифицированных частей, из которых он состоит, для выполнения тех или иных требуемых задач.

«Это уже готовые элементы, которые можно использовать при разработке новых изделий. На чертеже изменение деталей занимает около пяти минут, в реальности займет чуть больше - минут 15», - рассказал «Военной приемке» ведущий инженер-конструктор «Региона» Роман Корольков.

Всего разработка имеет пять вариантов использования: она способна разыскивать подводные беспилотники, закладывать заряд на обнаруженные мины как сапер, быть манипулятором, а также автономной движущейся миной и вооруженным специальным пистолетом подводным роботом.

Основной задачей аппарата при всем многообразии вариантов его снаряжения при этом все равно остается обследование дна и поиск беспилотников противника.

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