Мировой рекордсмен: создатель тральщика проекта 12700 рассказал о полном отсутствии металла в корпусе корабля

Тральщик проекта 12700 - самый большой в мире корабль, в создании которого не использован металл. Главный конструктор противоминных кораблей проекта 12700 Александр Калинин рассказал, из какого материала было решено сооружать корпус тральщика.

«Он является самым большим кораблем из стеклопластика в мире. Это - его первая особенность. Вторая - низкие физические поля», - заявил создатель.

Металлические корпуса кораблей способны притягивать к себе мины. Но помимо этого, отсутствие металла позволяет сделать более легким процесс обнаружения взрывчатых объектов. Проект 12700 - рекордсмен: ни один другой тральщик не может похвастаться таким крупным корпусом при полном отсутствии металла в несущих конструкциях.

Генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо рассказал команде «Военной приемки», что стеклопластик по прочности равен стали.

«Это вообще трехслойная конструкция: наружные слои - из монолитного стеклопластика, поэтому, когда они соединяются, они становятся как короб - очень крепкие и прочные», - заявил он.

Он подтвердил, что подобные корпуса способны выдерживать удары любой силы и не повреждаться.

Между тем, ранее Средне-Невский судостроительный завод подготовил подарок для ветеранов в честь 75-летия Победы – производитель передаст в Адмиралтейство и курсантам-инженерам Военно-Морского Политехнического Института уникальный исторический альбом о подвиге предприятия в годы Великой Отечественной войны.