В Петербурге начали «выращивать» детали для предприятий гособоронзаказа с помощью лазера

Детали любой конфигурации научились выращивают в лаборатории Института лазерных и сварочных технологий при морском техническом университете, это первое и пока единственное в стране место, где создали такие уникальные лазерные установки.

«В зону наплавки подается луч лазера, который расплавляет предыдущий слой материала. В образовавшуюся ванну попадает металлический порошок. После остывания образуется валик материала и повторяя слой за слоем так мы получаем материал», - рассказал о новой технологии специалист отдела исследований и разработок ИЛИСТ Андрей Архипов.

Не сбиться с пути лазеру помогает компьютерная программа, благодаря которой траектория движения безошибочно повторяет 3D модель необходимой детали. В производство идет фактически любой металл: сталь, бронза, титан, износостойкие сплавы на основе кобальта. В виде порошка его засыпают в специальную колбу, откуда он уже подается в установку.

По словам ректора морского технического университета Глеба Туричина теперь коэффициент выигрыша по времени и деньгам при изготовлении деталей, таких например, как внешнее кольцо авиационного двигателя на основе титанового сплава, увеличился в пять раз.

На технологию лазерного выращивания деталей перешел и судоремонтный завод «Звездочка», где ее уже применяют при отливки из металла гребных винтов будущего Арктического газовоза. Также, применять эту технологию рассчитывают и при срочном ремонте кораблей, когда поломка застала их прямо в море.

Кроме предприятий гособоронзаказа разработкой петербургских ученых уже заинтересовались в Роскосмосе и атомной промышленности.