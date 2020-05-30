Бесшумная громада: командир АПЛ о новейшей подлодке «Князь Владимир»

Подводная лодка четвертого поколения 955А «Князь Владимир», недавно завершившая испытания, будет иметь пониженный уровень шума в сравнении с предшественниками. Об этом «Звезде» рассказал капитан 1 ранга, председатель клуба подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин.

«Самым главным является понижение уровня шумности. Чем менее шумная подводная лодка, тем меньше вероятность ее обнаружения», - сказал Курдин.

Он подчеркнул, что в том числе поэтому ведется производство дизель-электрических подводных лодок (проект 636 «Варшавянка» - прим. ред.).

«Атомные лодки не могут не шуметь, потому что насосы, обеспечивающие работу реактора и сами турбины не могут работать без звука. Когда-то на мой взгляд, мы мало уделяли вопросам шумности. Пару десятилетий назад этому стали уделять большое внимание. Если американец слышит в три раза дальше, чес я его, то он может «висеть» у меня на хвосте, а я об этом даже не догадываюсь. Теперь наши подлодки четвертого поколения имеют соизмеримый уровень шумности. При хороших гидроакустических комплексах на новой элементной базе, мы практически сравнялись с ними по дальности обнаружения», - подчеркнул Курдин.

Он также подчеркнул, что в России в данный момент в России ведется проектирование атомных подводных лодок пятого поколения.

28 мая был подписан приемный акт атомного подводного крейсера «Князь Владимир». Он будет считаться принятым в состав флота после оглашения приказа командующего ВМФ РФ.

О завершении последнего этапа испытаний субмарины 21 мая сообщала пресс-служба Северного флота. Они проходили как в подводном, так и надводном положении. В октябре прошлого года крейсер провел пуск ракеты «Булава».

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552) «Борей-А».

Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.