Утвержден состав экипажа следующего корабля «Союз»
В условиях пандемии создан специально сформированный резервный экипаж.
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Межведомственная комиссия утвердила основной, дублирующий и резервный экипажи для полета к МКС в октябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
В основной состав вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующий - российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.
Резервный экипаж состоит из космонавтов Антона Шкаплерова и Андрея Бабкина.
Ранее сообщалось, что NASA поменяло астронавта в экипаже корабля «Союз». Кэтлин Рубинс заменила астронавта NASA Стивена Боуэна.