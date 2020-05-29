Утвержден состав экипажа следующего корабля «Союз»

Межведомственная комиссия утвердила основной, дублирующий и резервный экипажи для полета к МКС в октябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В основной состав вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующий - российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

Резервный экипаж состоит из космонавтов Антона Шкаплерова и Андрея Бабкина.

Ранее сообщалось, что NASA поменяло астронавта в экипаже корабля «Союз». Кэтлин Рубинс заменила астронавта NASA Стивена Боуэна.