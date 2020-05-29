РФ готова адаптировать Су-35 для нужд ВВС Индонезии

Россия может адаптировать многоцелевые истребители Су-35 под запрос Военно-воздушных сил Индонезии, сообщает пресс-служба Рособоронэкспорта (входит в Ростех).

«Россия может поставить Индонезии новейшие многоцелевые истребители Су-35, максимально адаптировав их под потребности заказчика. Мы уверены, что это - наилучший выбор для повышения боеспособности Военно-воздушных сил Индонезии», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что попытки США вынудить другие страны, включая Индонезию, отказаться от приобретения Су-35 недопустимы и являются «проявлением недобросовестной конкуренции».

В марте глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Россия в прошлом году заключила контракты на поставку продукции военного назначения на 17 миллиардов долларов.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С».