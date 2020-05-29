Флагман СФ «Петр Великий» выйдет на учения в Баренцево море

Флагман Северного флота, атомный ракетный крейсер «Петр Великий» выйдет в Баренцево море на учения. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

«Экипаж флагманского корабля Северного флота - тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" - завершил подготовку к выходу в море, который планируется на следующей неделе», - говорится в сообщении.

На корабле пополнен артиллерийский и ракетный боезапас, все члены экипажа прошли необходимую подготовку и сдали зачеты.

ТАРКР «Петр Великий»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» (проект 1 144.2) - самый мощный ударный надводный корабль в составе ВМФ России и самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой.

Переданный Северному флоту в апреле 1998 года, ТАРКР стал последним в своей серии (шифр «Орлан»). Всего в нашей стране было построено четыре таких корабля. По состоянию на сегодня лишь один «Петр Великий» находится в строю, ТАРКР «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию на АО ПО «Севмаш».

Мощности ядерных реакторов хватило бы, чтобы обеспечить электричеством город на 200 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Нахимов» подготовят к началу заводских испытаний в 2020 году. В феврале 2019 года в Минобороны РФ сообщали, что ремонт и модернизацию «Петра Великого» планируется провести в обозримом будущем.