Дальнобойность российских торпед увеличат за счет новой системы наведения

Дальность действия российских торпед и их точность получится повысить за счет новой аппаратуры самонаведения, которую разработали специалисты НИИ электронных приборов (НИИЭП, входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По словам гендиректора АО «НИИЭП» Валерия Эдвабника, новая разработка превосходит все аналогичные российские и иностранные образцы.

За данную разработку специалисты НИИ электронных приборов госкорпорации «Ростех» удостоены стипендии президента РФ в номинации «За выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства».