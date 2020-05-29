Дальнобойность российских торпед увеличат за счет новой системы наведения
Новая аппаратура наведения может применяться в торпедах различного калибра для стрельбы как по надводным, так и по подводным целям.
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Дальность действия российских торпед и их точность получится повысить за счет новой аппаратуры самонаведения, которую разработали специалисты НИИ электронных приборов (НИИЭП, входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
По словам гендиректора АО «НИИЭП» Валерия Эдвабника, новая разработка превосходит все аналогичные российские и иностранные образцы.
За данную разработку специалисты НИИ электронных приборов госкорпорации «Ростех» удостоены стипендии президента РФ в номинации «За выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства».