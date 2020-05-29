Увеличивая показатели: около 4 000 автомобилей поступят в войска в 2020 году

В 2020 году около четырех тысяч новейших автомобилей поступят в войска, заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России генерал-майор Сергей Бибик.

По его словам, в 2019 году в ВС РФ было поставлено около 3,5 тысяч автомобилей

В настоящее время военные специалисты ведут работы по созданию автомобилей семейства «Торнадо» и защищенного автомобиля специального назначения «Тайфун-ВДВ», десантируемого парашютным способом. Он является уникальной разработкой, не имеющей аналогов.

Также ведется модернизация серийных автомобилей многоцелевого назначения «Мотовоз-М» и «Мустанг».

На современных автомобилях можно перевозить как личный состав, так и устанавливать на машины различное вооружение.