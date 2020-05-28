Подписан приемный акт атомного подводного крейсера «Князь Владимир»
Подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил испытания, соответствующий акт подписан на Севмаше. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.
«Сегодня, 28 мая, на Севмаше (входит в ОСК) состоялось подписание приемного акта ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир"... Приемный акт подписывается после успешного завершения всех этапов испытаний корабля и подтверждает его готовность для передачи в эксплуатацию Военно-морскому флоту», - сообщили в корпорации.
Подчеркнем, что «Князь Владимир» будет считаться принятым флотом после оглашения приказа главнокомандующего ВМФ Николая Евменова и поднятия на нем Андреевского флага.
О завершении последнего этапа испытаний субмарины 21 мая сообщала пресс-служба Северного флота. Они проходили как в подводном, так и надводном положении.
К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552) «Борей-А».
Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.
Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава».