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Подписан приемный акт атомного подводного крейсера «Князь Владимир»

Александр Пешков
17:58 28.05.2020
Крейсер будет считаться принятым в состав флота после оглашения приказа командующего ВМФ РФ.
Подписан приемный акт атомного подводного крейсера «Князь Владимир»
© Фото: Минобороны РФ

Подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил испытания, соответствующий акт подписан на Севмаше. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

«Сегодня, 28 мая, на Севмаше (входит в ОСК) состоялось подписание приемного акта ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир"... Приемный акт подписывается после успешного завершения всех этапов испытаний корабля и подтверждает его готовность для передачи в эксплуатацию Военно-морскому флоту», - сообщили в корпорации.

Подчеркнем, что «Князь Владимир» будет считаться принятым флотом после оглашения приказа главнокомандующего ВМФ Николая Евменова и поднятия на нем Андреевского флага.

О завершении последнего этапа испытаний субмарины 21 мая сообщала пресс-служба Северного флота. Они проходили как в подводном, так и надводном положении.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552) «Борей-А».

Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.

Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава».

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