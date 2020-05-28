Медицинский вертолет «Ансат» передан для Башкортостана

Холдинг «Вертолеты России» передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) – вертолет Ансат производства Казанского вертолетного завода. Машина будет использоваться для выполнения санитарных заданий в Республике Башкортостан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Машина поставлена в рамках реализации приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе.

«Ансат» - российский многоцелевой вертолет легкого класса вместимостью семь-девять пассажиров, который может перевозить 1300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Разработан конструкторским бюро «Казанского вертолетного завода».

По словам генерального директора АО «Крэт» госкорпорации «Ростех» Даниила Бренермана, данная машина дешевле зарубежных аналогов.

Подробнее о вертолете и его перспективах читайте в статье Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда».