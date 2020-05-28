Самолет Ил-76МД-90А прошел проверку на герметичность

Коллектив ульяновского завода «Авиастар-СП» завершил испытания на герметичность военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, сообщает пресс-служба предприятия.

«Специалисты предприятия выполнили испытание нового транспортника воздухом под определенным давлением согласно последовательности и установленному времени», - приводятся слова замначальника производства Вячеслава Логинова.

Теперь воздушное судно должно пройти процедуру дождевания - проверку на влагозащищенность. Специальная установка создает имитацию выпадения осадков, и специалисты выявляют возможные места проникновения влаги внутрь самолета, определяют застойные зоны скопления влаги и эффективность дренажных отверстий.

После дождевания машину передадут в производство окончательной сборки для последующих испытаний.

Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4 000 километров. Ширина и высота кабины составляют 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Самолет получил новые двигатели, крыло, так называемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены. Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.

Первый полет состоялся в 2012 году. На базе этого самолета предполагается создать заправщик Ил-78МД-90А и самолет ДРЛО А-100.